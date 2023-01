Grol moet vrezen voor straf, puntenaftrek Eilermark voorlopig teruggedraaid

Eerder dit seizoen liep het duel tussen GVV Eilermark en Vorden in de tweede klasse I na afloop in Glanerbrug uit de hand. Na de wedstrijd op zondag 6 november, die in 3-3 was geëindigd, kwam het voor de kleedkamers tot een korte knokpartij.

Tuchtcommissie

„Wij werden het zwaarst bestraft, omdat we de thuisspelende ploeg waren”, zegt Eilermark-voorzitter Eddy Bodde. „We kregen vier punten in mindering, maar hebben vervolgens een brief gestuurd dat we er alles aan hebben gedaan om de boel te sussen en dat we het niet eens waren met de straf. Er was wat duw- en trekwerk, direct na de wedstrijd. Nadat we die brief naar de KNVB hadden gestuurd, zijn de vier punten in mindering op de site van de KNVB weer verdwenen. We hopen dat dit zo blijft.”