Grol vraagt Grolse Boys ten huwelijk

Hans Scheinck vond het afgelopen weekeinde een goed moment om Grolse Boys een aanzoek te doen om in de toekomst de handen ineen te slaan. De zaterdagvierdeklasser vierde toen het 70-jarige bestaan. Doorgaans geen reden voor een feest, maar misschien gebeurde het wel in de wetenschap dat er geen 75-jarig jubileum komt. Met nog slechts twee senioren- en twee jeugdteams lijkt Grolse Boys geen lang leven meer beschoren.

Huwelijk

'Lieve Harry (Paf, voorzitter Grolse Boys, RW), gaan we het nóg een keer aan onze eigen papa en mama vragen? Ik heb ook al wat dingen georganiseerd voor daarna. Ronald Wagendorp en Michel Hoffman worden onze getuigen en CDA-wethouder Jos Hoenderboom heeft aangeboden het burgerlijk huwelijk gratis te willen voltrekken. Plaats van handeling wordt de Longa-kantine in Lichtenvoorde. En de nieuwe voorzitter van Longa heeft beloofd dat hij er dan een mooi vuurwerkje bij doet.'

Wagendorp

Grol-voorzitter Scheinck kreeg na zijn voordracht ook bijval van een bekende Nederlander. Bert Wagendorp, journalist bij De Volkskrant en auteur van de roman Ventoux, was ook aanwezig tijdens de festiviteiten. Niet toevallig, want de familie Wagendorp is onlosmakelijk verbonden aan Grolse Boys. De opa van Bert Wagendorp was oprichter van de club en zijn vader is erelid bij de oorspronkelijk protestantse vereniging uit Groenlo.