Grol wil stap omhoog maken

Tweede klasse

Toch is de trainer ambitieus. Binnen twee jaar moet Grol een stabiele tweedeklasser zijn, is de Winterswijker van mening. "De zaakjes zijn hier heel goed in orde", vertelt Hoopman als hem gevraagd wordt naar de eerste indruk. De trainer merkt de verschillen met clubs als FC Trias, Eibergen en Varsseveld waar hij voorheen werkzaam was als oefenmeester. "Organisatorisch loopt het als een trein. Ze laten niks aan het toeval over, wat er zelfs toe heeft geleid dat er een paar jaar niet aan het voetbal is gedacht. Maar als je de zaakjes zo goed voor elkaar hebt en zo groot bent als club, moet je ook minimaal in de tweede klasse kunnen spelen." Hoopman is al behoorlijk ingeburgerd en weet hoe de vlag erbij hangt in Groenlo. "Er is een hoop gebeurd de laatste jaren. Het moet hier weer gaan leven. Ik weet dat er veel mensen in de kantine zitten, maar ik zou ze graag langs de lijn willen zien. Daarvoor zullen wij als team eerst moeten presteren, dat besef ik."