Grolse voetbalclubs willen samen op zaterdag

Zo moet een eerste elftal ontstaan dat 'goed kan meedraaien' in de vierde klasse op zaterdag, schrijven de clubs in een gezamenlijke verklaring. Grolse Boys heeft nu moeite een 'representatief eerste elftal' op de been te krijgen, zegt secretaris Gino Kleverwal.

Blijven voetballen

Grolse Boys heeft nu in totaal zo'n 75 leden, van wie er 32 spelen op zaterdag. De jeugdafdeling (ongeveer twintig spelers verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën) stopt na dit seizoen. De helft van het aantal jeugdspelers stapt over naar Grol. Twee of drie hebben aangegeven te stoppen. ,,Ik hoop dat de rest ook naar Grol gaat. Dan blijven ze in ieder geval voetballen."

Spelers van Grol krijgen op hun beurt de kans om in een eerste elftal te spelen, zonder dat ze zich moeten laten overschrijven naar een andere vereniging. Ook spelers die op zondag voetballen kunnen dan doen, zonder dat ze in het jubileumjaar van club moeten wisselen. SV Grol bestaat 100 jaar.

Overigens kunnen spelers maar voor een team voetballen, want zowel op zaterdag op zondag spelen mag niet.

Fusie

De zaterdagafdelingen zullen spelen onder de naam Grolse Boys/Grol, in de kleuren (rood shirt, witte broek en blauwe kousen) en op de sportpark (Het Wilgenpark) van de Boys.

,,Het is nog heel pril’’, zegt Kleverwal. ,,Het bestuur staat er wel achter, maar het is even afwachten hoe de leden er op reageren.’’