Grondman na verlies HSC'21: 'Je had er bij moeten zijn om het te geloven'

Freek, zes minuten voor tijd met 2-0 voorstaan en toch nog met 3-2 verliezen.. Hoe krijg je het voor elkaar?

''Ja, erg hè? Je had er echt bij moeten zijn om het te geloven. Tot aan de 85e minuut speelden we echt een heel goede wedstrijd. We waren gevaarlijk en hadden de controle over de wedstrijd, maar zij scoren uit een corner een mooi doelpunt en zo werd het dus 2-1. Je denkt dan: dat kan gebeuren. Maar een minuut later maakten ze zelfs 2-2 en het was volgens mij al de vierde minuut van de blessuretijd toen de 2-3 nog werd gescoord.''

Hoe groot was de teleurstelling na afloop?

''Die was enorm. Na afloop hebben we het er nog eens over gehad in de kantine en we snapten er nog steeds niets van. Een week eerder verloren we ook al bij Quick'20, maar met die nederlaag kon ik nog wel leven. Persoonlijk had ik meer moeite met het verlies tegen Blauw Geel, want we speelden zondag een goede wedstrijd. Bij Quick hadden we een offday, zo'n wedstrijd zit er een keer tussen. Maar tegen Blauw Geel waren we gewoon de betere en moesten we winnen, zeker als je vlak voor tijd nog 2-0 voorstaat. En we hadden zelfs kansen op de 3-0.''

Freek Grondman (rechts) in duel met Mike de Geer (links).

Toch is het niet nieuw bij HSC: wisselvalligheid in een wedstrijd. Vorig seizoen verspeelden jullie ook al meerdere keren een voorsprong. Thuis tegen Quick, van 2-0 naar 2-3, en thuis tegen Jong De Graafschap, van 3-0 naar 3-3... Zitten er overeenkomsten tussen die wedstrijden?

''Ja, die zijn er zeker. Net als afgelopen zondag kunnen we het dan niet afmaken, terwijl we wel veel beter zijn. Dat heeft denk ik met volwassenheid te maken, de kwaliteit hebben we wel. We kunnen voetballend goed meekomen, ook met de bovenste ploegen. Maar we verzuimen wedstrijden te killen. En als dat dan niet lukt, stort het bij ons als een kaartenhuis in elkaar..''