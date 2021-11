Grote kans op nieuwe competitie-indeling en versterkte degradatieregeling in amateurvoetbal

ENSCHEDE - De kans is groot dat de competitie-indeling in het amateurvoetbal op de schop gaat. Tijdens de najaarsvergadering van de ledenraad op 4 december wordt een besluit genomen over de nieuwe voetbalpiramide.

De KNVB deed in september een onderzoek onder alle spelers, trainers en bestuurders van standaardteams over de toekomst van het amateurvoetbal. Er ligt mede op basis daarvan nu een plan waar ook draagvlak voor is bij de belangenverenigingen in het amateurvoetbal. Zo worden aan het landelijke niveau vier vierde divisies ingevoerd en verdwijen de huidige hoofdklassen. Alle divisies krijgen een gemengde indeling van zaterdag- en zondagclubs. Momenteel is er vanaf de derde divisie nog een onderscheid tussen zaterdag en zondagvoetbal. De speeldag/aanvangstijdstip zal variëren. In het plan zijn er twee opties.

Optie 1

Zaterdag thuis tegen zaterdag/zondag: zaterdag 15.30 uur.

Zondag thuis tegen zondag: zondag 14.30 uur.

Zondag thuis tegen zaterdag: zaterdag 18.00 uur.

Optie 2

Zaterdag thuis tegen zaterdag/zondag: zaterdag 15.30 uur.

Zondag thuis tegen zondag: zondag 14.30 uur.

Zondag thuis tegen zaterdag: zondag 14.30 uur.

Zondag thuis tegen zaterdag (onderdeel convenant van clubs die principieel niet op zondag voetballen): zaterdag 18.00 uur.

De voorkeur van het bestuur amateurvoetbal gaat uit naar optie 2, maar dat zal wel betekenen dat sommige zaterdagteams af en toe op zondag moeten spelen. Dat was in het verleden geen optie.

Versterkte degradatieregeling

Vanaf het district blijft er vooralsnog wel een scheiding van speeldag, maar gaat er ook het nodige veranderen. Zo is het voorstel om 8 eerste klassen in te voeren (nu zijn dat er nog 11) om de voetbalpiramide gestructureerd door te laten lopen. Onder de 8 eerste klassen volgen 16 tweede klassen, 32 derde klassen en 64 vierde klassen. Tot slot zijn er nog 58 vijfde klassen.

Mocht het plan doorgaan, dan zal het vanaf het seizoen 2022/2023 in werking kunnen treden. Er komt dan in het district wel een versterkte degradatieregeling. „Voor de clubs in kwestie natuurlijk niet leuk, maar wel cruciaal om het fundament van de piramide voor langere periode te verstevigen”, zo staat in het plan. Ook hier zijn er weer twee opties.

Optie 1

Het uitvoeren van een versterkte degradatie in één seizoen. Het voordeel hiervan is dat de wijziging direct is doorgevoerd. Daarmee is er één vervelend seizoen, maar vervolgens staat de piramide.

Optie 2

Het uitvoeren van een versterkte degradatie verspreid over twee seizoenen. Het voordeel hiervan is dat het aantal degradatieplekken per seizoen wordt gedempt. Het duurt echter wel een seizoen langer voordat de ideale situatie is bereikt.

De voorkeur van het bestuur amateurvoetbal gaat uit naar optie 2. In het seizoen 2024/2025 moet de nieuwe voetbalpiramide gerealiseerd zijn.