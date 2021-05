Haaksbergse spits Witbreuk weg uit Gibraltar na verloren bekerfinale

Bierteam LSV is er uit: Geen deelname aan Super League

19 april LONNEKER - De kogel is door de kerk: LSV 5 ziet af van deelname aan de zogenaamde Super League. Het elftal uit Lonneker heeft dat in een officieel statement laten weten naar aanleiding van de plannen van 12 internationale topclubs die buiten de UEFA een eigen competitie willen beginnen. Dat voornemen heeft tot grote commotie geleid in de internationale voetbalwereld.