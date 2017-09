Had Daarlerveen dit weekeinde de oudste eerste-elftalspeler?

AMATEURVOETBAL Competitie begonnen, maar hoofdveld Juliana'32 nog niet beschikbaar

18:26 HENGELO - Wie sportpark Groot Driene van Juliana'32 in Hengelo betreedt, ziet al snel een rood-wit gekleurd lint hangen voor de entree van het hoofdveld. Het grasveld is niet bespeelbaar, omdat het opnieuw is ingezaaid.