Hakan Kocoz uit selectie Barbaros gezet

Vooruitblik amateurvoetbal Spanning in het amateur­voet­bal: bij deze 5 duels zijn de belangen groot

12:03 ENSCHEDE – De meeste amateurclubs uit de regio komen zaterdag of zondag voor het laatst in actie. Daarna kan de strijd in de nacompetitie losbarsten. Veel (periode)kampioenen en degradanten staan al vast, maar er vallen dit weekeinde ook nog voldoende beslissingen. Een overzicht: