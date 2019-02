Halve selectie BWO op de ski’s: 'Nog nooit eerder meegemaakt'

Het komt wel vaker voor dat trainers in het amateurvoetbal in februari even met de handen in het haar zitten. Spelers kiezen er vaak voor om in deze periode de voetbalschoenen in te ruilen voor de skistokken. ,,We hebben met vijftien spelers al een krappe selectie en nu zijn er zeven jongens aan het skiën", baalt coach René Nijhuis. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb het voorrecht gehad dat ik altijd bij clubs heb gewerkt waar dit niet had gekund. Waar in ieder geval andere keuzes waren gemaakt. De jongens die nu weg zijn laten het normaal nooit afweten. Ze zijn er altijd, maar dat maakt het er niet makkelijker op", meent Nijhuis.