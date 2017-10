Handhaven is al lastig genoeg voor SVVN

Eenzaam zat hij zaterdagmiddag na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Beldman in zijn doel. SVVN-keeper Michiel Middelesch baalde flink van zijn blunder in de slotminuten van de wedstrijd tegen ASV'57. SVVN komt vlak voor tijd op een 1-0 voorsprong via Melvin Hulsman, maar net zo makkelijk valt ruim een minuut later de 1-1, waardoor SVVN voor de tweede week op rij punten morst. Middelesch grijpt bij de gelijkmaker voor de zoveelste keer mis in deze wedstrijd en mag zich zo de schlemiel van de middag noemen.

Jeugdspelers SVVN zag afgelopen zomer een aantal sterkhouders vertrekken, maar in ruil daarvoor kwamen vier jeugdspelers over. Martijn ter Steege, Chiel Karkdijk, Bas Koedijk en Jimmy Scharphof. Zij hebben dit seizoen alle vier meteen een basisplek. "Allemaal goede jongens", zegt Middelesch. "We zijn er met hen zeker niet slechter op geworden." Desondanks is SVVN nog altijd zonder overwinning na twee duels.

Handhaven

"Wat we van SVVN mogen verwachten dit seizoen? Dat we strijdend de punten gaan pakken en ons zo snel mogelijk willen handhaven", zegt Middelesch. "We kunnen niet zeggen dat we lekker bovenin mee willen doen. We moeten reëel zijn. Daar is het nog te vroeg voor. Ik denk dat veel ploegen in deze klasse dicht bij elkaar liggen. Vier steken er misschien bovenuit, de rest is aardig gelijkwaardig. Het wordt daarom zeker leuk in deze competitie, maar voorlopig zijn er bij ons echt nog geen hoge verwachtingen. Handhaving is al lastig genoeg", aldus de goalie.