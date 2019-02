Handhaving is heel belangrijk voor Rekken

REKKEN - Vierdeklasser Rekken wil graag vooruit kijken, maar dat is niet eenvoudig na een periode waarin er vooral veel onrust was en er nauwelijks punten kwamen.

0ngeveer 350 leden. Een hoofdveld 'gewoon' nog van natuurgras. Nieuwe spelers komen niet van elders, maar enkel vanuit de eigen jeugd. Vanaf het sportpark is het drie minuten lopen naar de kerk. Sportclub Rekken lijkt op het oog een doodnormale dorpsclub waar nooit iets noemenswaardigs gebeurt. Tot afgelopen jaar. Opeens was er toch commotie op 't Asterloo. Zo ook vorige week toen afscheid werd genomen van trainer Edwin van Eerten. Hij stond slechts tien duels langs de lijn bij de hekkensluiter van de vierde klasse B.

Tactische eis

Vorig seizoen werd het contract met trainer Marijn Winkelhuis niet verlengd. Reden: een verschil in tactisch inzicht. De oefenmeester kon zich daar totaal niet in vinden. Daarnaast werd spits Nick van der Luyt, vijf jaar lang goed voor zo'n twintig goals per seizoen, aan de kant geschoven door de technische commissie. Dat besluit werd niet door iedereen geaccepteerd op de club. De situatie dreigde nog even te ontsporen, maar Rekken moest door. Rekken schreef een vacature uit voor een nieuwe trainer met een opvallende tactische eis: in Rekken wordt in een 4-3-3-formatie gespeeld met zoneverdediging.

Weinig vertrouwen

Van Eerten paste binnen het profiel en kreeg de kans. Toch hield hij het niet langer dan tien duels vol. ,,Het besluit om niet met Edwin door te gaan wordt breed gedragen binnen de club. Er was weinig vertrouwen op verbetering", aldus Mark Roossink (42). Hij vormt samen met Bram Rhebergen de technische commissie van Rekken. Tot het einde van het seizoen is Roosink de interim-trainer van Rekken. Hij erkent dat Rekken een tumultueus jaar achter de rug heeft. "Maar dat heeft ook een keerzijde. Het laat zien dat we ergens mee bezig zijn. Dat er een plan is en dat we vooruit willen. Een tijd geleden speelden we altijd in de zesde klasse en maakte niemand zich ergens druk om."

Maart

Er is de laatste tijd veel gesproken op de club en iedereen wil nu vooruit en vooral rust. "Daarom gaan we ook pas in maart kijken naar een trainer voor komend seizoen. Ook omdat het in gesprekken nogal uitmaakt of je kans hebt op handhaving bent, of vrijwel zeker bent van de vijfde klasse."

Klaarstomen

Rekken, dat tot nu toe slechts vier punten haalde, speelt de komende twee duels tegen hoogvliegers Sportclub Overdinkel en TVO. Roossink zal die duels vooral gebruiken om zijn ploeg klaar te stomen voor de duels tegen concurrenten die daarop volgen. Erix, Rietmolen, Eibergen, Buurse, opnieuw Rietmolen en twee keer EMOS. "Dan moet het inderdaad gebeuren. Handhaving is heel belangrijk. Het zou slecht zijn voor ons om in de vijfde klasse terecht te komen. Wij hebben geen ploeg die dan eenvoudig promoveert, dus we gaan er alles aan doen om dat te voorkomen."

Sp. Rekken - Sp. Overdinkel