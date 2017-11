Hans Dirksen nieuwe trainer Twenthe Goor

Doelman Hulzense Boys trots: 'Heel leuk dat ik nu gezien word als de redder'

29 november KAMPEN - Bij Hulzense Boys ging dinsdagavond iets voor half elf alle aandacht uit naar Patrick Loohuis, nadat de doelman in de strafschoppenserie tegen eersteklasser KHC drie keer in de goede hoek lag. Door de bekerzege voegt Hulzense Boys zich bij de laatste zestien in de districtsbeker. Zelf blijft hij bescheiden. „Als doelman heb je niks te verliezen."