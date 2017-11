Hattrick voor Bas Postma bij winnend HSC’21

De Haaksbergenaren begonnen niet sterk aan het duel. Nadat de thuisploeg de eerste kans nog miste, was het de tweede keer wel raak. Thomas Careman schoot binnen in de lange hoek. Toch kwam HSC’21 even later op gelijke hoogte. Bas Postma was de doelpuntenmaker. De ploeg van Daniel Nijhof kwam voor rust zelfs op voorsprong. Tom ter Hogt profiteerde van knullig balverlies achterin.