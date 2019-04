Hector gaat GFC voorlopig niet achterna richting de zaterdag

Ontelbare keren stonden GFC en Hector tegenover elkaar. De twee clubs uit Goor zaten vaak in dezelfde klasse. Maar na zondagmiddag is het, in elk geval voorlopig, in competitieverband afgelopen met de plaatselijke clash. GFC verhuist naar de zaterdagcompetitie. Bij Hector daarentegen voelen ze zich prima thuis in het zondagvoetbal. Die club ziet geen reden het over een andere boeg te gooien.