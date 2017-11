Hector hoopt op ommekeer in derby

GOOR - Hector is beroerd begonnen aan de competitie. Doelman Daniël Kolbe ziet de Goorse derby tegen GFC als een mooie wedstrijd om de kentering in te zetten.

Het moet er zondag maar eens van komen. Hector wacht nog steeds op de eerste competitiezege. De ploeg van doelman Daniël Kolbe is met één punt hekkensluiter in de vierde klasse B. Zondag is de derby tegen GFC. Die plaatsgenoot kan terugkijken op een veel betere competitiestart.

Verstoppen

GFC is nog ongeslagen en staat op de derde plek. "Misschien komt GFC precies op het goede moment. Niemand kan zich verstoppen", zegt Kolbe, hopend op de ommekeer. De 34-jarige doelman baalt vanzelfsprekend van de tegenvallende competitiestart. Maar hij ziet geen reden om zich zorgen te maken. Hij verwacht dat uiteindelijk alles op de pootjes terechtkomt.

Debuut

De ervaren doelverdediger vindt zijn ploeg sterk genoeg om in de vierde klasse mee te draaien. Dat niveau weet Hector jaar in, jaar uit te halen. Kolbe kan zich ook nog de gloriejaren van Hector herinneren. De club uit Goor baarde ooit opzien door naar de tweede klasse te promoveren. "Maar toen zat ik er nog niet bij. Dit is mijn veertiende jaar in het eerste elftal. Ik heb mijn debuut gemaakt in de derde klasse", zegt Kolbe.

Inmiddels is Hector al heel wat jaren vierdeklasser. Op nog een stap terug zit op sportpark Doesgoor niemand te wachten. Maar de doelman weet dat er niet altijd maximaal gepresteerd wordt. De eerste weken verlopen volgens hem doorgaans stroef. "Ook dit seizoen was de voorbereiding niet al te best. Dat hebben we elk jaar. Waardoor dat komt? Ik denk dat het met instelling te maken heeft."

Knieproblemen

Trainer Mark Dijkstra is met een nagenoeg intacte selectie aan het seizoen begonnen. Er zijn slechts enkele mutaties. Verdediger Menno de Leeuw is naar een lager elftal gegaan. Dijkstra hoopte het gemis te kunnen opvangen door Mark Alink terug te halen. "Alink heeft vroeger in het eerste elftal gespeeld. Maar hij had te veel last van zijn knie en is lager gaan spelen. Nu is Alink opnieuw gestopt bij ons vanwege knieproblemen."

Pech

De doelman wil niet somberen. "We hebben ook een paar keer pech gehad. Bentelo bijvoorbeeld scoorde tegen ons in blessuretijd de winnende: 2-1. Een afstandsschot ging de kruising in. Ook tegen Markelo hadden we geen geluk. We verloren met 3-2, kregen een raar tegendoelpunt. Een speler van Markelo kreeg de bal verkeerd op het hoofd en die vloog in de kruising. Volgens mij had hij niet eens in de gaten dat die bal er in zat."