Hector vecht, maar staat met lege handen

Met een opvallende aanmoedingskreet begint Hector aan de stadsderby met GFC: "Kom op jongens, bloedzuigen vandaag!", galmt het over het drukbezochte sportpark het Doesgoor. Hector heeft dat bloedzuigen in eerste instantie niet nodig. Met veel strijd biedt het prima weerstand tegen hoogvlieger GFC, dat weinig creëert.

Pas in het tweede bedrijf komt de Goorse derby tot leven. Dat is voornamelijk te danken aan thuisploeg Hector. Vanwege een handsbal krijgt GFC na precies een uur spelen een strafschop, die feilloos wordt benut door Tim Wassink. GFC lijkt het duel te controleren, maar daar komt een kwartier voor tijd verandering in.

Volledig scherm Derby van Goor tussen Hector en GFC. © Bert Kamp

Doelman scoort

Na een blessurebehandeling speelt Hector de bal terug richting het GFC-doel. De defensie van de gasten klungelt zo lang om de bal op te halen dat Hector-aanvaller Marinus Wolters de bal onderschept en voorzet. Uit die voorzet krijgt Hector een terechte strafschop. Die actie brengt Hector niet de sportiviteitsprijs, maar de penalty wordt benut door Daniël Kolbe, de doelman van Hector. Niet veel later krijgt Kolbe een kopdoelpunt van GFC om de oren, waardoor Hector wederom puntloos achterblijft.

"We stonden lange tijd goed en hebben alles gegeven. We gingen voor een punt, maar helaas mocht het niet zo zijn", zegt de 35-jarige Kolbe. Hij noteerde gisteren zijn eerste treffer van het seizoen. Waarom hij de penalty nam, weet hij zelf ook niet goed. "Volgens mij durfde geen van de jongens de strafschop te nemen. Ik werd naar voren geschreeuwd en hij zat er goed in", aldus Kolbe.

Dat hij de strafschop moest nemen is eigenlijk illustrerend voor het seizoen van Hector, dat mee wilde spelen in het linkerrijtje maar moet vrezen voor degradatie. "We missen vijf basisspelers. We zitten met blessures, enkele jongens zitten in een leger en worden uitgezonden. Het zit allemaal niet mee. Twee jongens uit de A-jeugd inpassen gaat nog wel, maar vijf is te veel."

Hector-trainer Mark Dijkstra baalde ook van de nederlaag. "Aan de inzet lag het niet. Wij hadden de pech van een ploeg die onderin staat", zegt Dijkstra, doelend op een situatie in de laatste minuut. Hector scoorde de 2-2, maar die goal werd afgekeurd door de pas 20-jarige arbiter De Vries - het was een discutabele beslissing. "Maar we hebben nog twaalf duels te gaan, waarvan veel thuisduels. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij ons gaan handhaven."