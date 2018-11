Heel Glanerbrug loopt uit voor Eilermark - Sportlust Glanerbrug

ZONDAG 3A Eilermark wint derby Glanerbrug: eerste nederlaag voor Sportlust

17 november GLANERBRUG - Sportlust Glanerbrug is er zaterdagavond niet in geslaagd om ook de achtste wedstrijd van het seizoen in winst om te zetten. In de dorpsderby bij Eilermark ging het helemaal mis voor de bezoekers: 6-1.