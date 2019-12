Heerlijke afsluiters van het jaar dankzij derby's in Hengelo en Delden

BWO - ATC'65: Extra speciaal door historie

Zondag, aanvang 14.00 uur.

Het is volgens aanvaller Max Krake van ATC'65 nog niet zo lang geleden dat hij en zijn ploeggenoten met de staart tussen de benen naar BWO gingen. "BWO is even de baas geweest in Hengelo na de opmars naar de eerste klasse. Maar er zijn daar veel spelers vertrokken", aldus Krake.

BWO is hekkensluiter in de tweede klasse J. ATC staat op de tiende plaats. In Hengelo zijn de derby's talrijk. Ook Achilles'12 en Barbaros spelen in deze klasse. "Maar BWO - ATC'65 blijft een bijzondere wedstrijd vanwege de geschiedenis. ATC is een afsplitsing van BWO. Wij zijn dit seizoen ontzettend wisselvallig. Ik vind dat we veel moeite hebben om kansen af te dwingen."