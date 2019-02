Hekkensluiter BWO mag even een feestje vieren na winst in derby

In de kleedkamer klonk luide feestmuziek en blikjes bier werden soldaat gemaakt. De 3-1 overwinning op de plaatsgenoot betekende voor BWO meer dan alleen drie punten in de strijd om handhaving. "We weten dat we niet thuishoren op de laatste plek. Dit moet het begin van een goede serie zijn", zei aanvoerder Luke ter Ellen, die zijn ploeg met een rake kopbal op het goede spoor zette.