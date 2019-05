Hekkensluiter SVZW in slotminuut langs DETO

VRIEZENVEEN - De derby tussen DETO Twenterand en SVZW eindigde woensdagavond in een zege voor de Wierdenaren. Frank Smit maakte in de slotminuut de winnende goal voor de hekkensluiter.

In wat heel goed voorlopig de laatste derby tussen nummer voorlaatst DETO en hekkensluiter SVZW in de hoofdklasse kan zijn, viel er aanvankelijk weinig te beleven. Dit inhaalduel ontvlamde pas voor rust, toen DETO in korte tijd tot twee keer toe op de lat mikte. Kevin Aman en Lesly Nahrwold waren namens de thuisploeg dichtbij een goal. Eerder had Frank Smit namens SVZW de score al kunnen openen.

Ook na de pauze kregen beide ploegen kansen. Tom Hegeman verzuimde te scoren voor SVZW en na een uur kreeg DETO-speler Louis Vijfhuizen uit de kluts de bal er niet in. Het bleef daarna bij wat speldenprikjes aan beide kanten en het duel kakte in. Een goal viel er echter alsnog op deze doordeweekse avond. Vlak nadat DETO de paal raakte, maakte SVZW-speler Frank Smit in de laatste minuut de winnende goal.

Wonder

Het was al een tijdje duidelijk dat alleen een wonder SVZW kan behoeden voor degradatie uit de hoofdklasse. Die situatie blijft zelfs na deze driepunter ongewijzigd. De ploeg speelt nog vier duels en het gat met WHC (plek veertien, nacompetitie om lijfsbehoud) is nu tien punten. DETO is nog in de race om nacompetitie en zelfs direct lijfsbehoud, maar staat op dit moment wel vijf punten achter WHC met nog een duel tegoed.

DETO Twenterand – SVZW 0-1 (0-0).

93. Smit 0-1.

Basisopstelling DETO: Van Zaltbommel, Nijhuis, Soumaoro, Shayesteh, Nahrwold, Aman, Kram, Wesselink, Booyink, Koetsier, Peppels.