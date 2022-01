Hele staf Smitshoek positief na trainingskamp in Spanje: ‘Alleen 80-jarige materiaalman is negatief’

Zoals wel meer amateurvoetbalverenigingen koos ook hoofdklasser Smitshoek voor een trainingskamp in Spanje. En ook de Barendrechters keerden niet zonder coronabesmettingen terug in eigen land. De gehele staf bleek besmet. ,,Alleen onze 80-jarige materiaalman bleef het virus bespaard.’’

De ironie spat natuurlijk van het verhaal af. Smitshoek ging naar de Spaanse Costa om voor het eerst in maanden weer eens te trainen. Eenmaal terug zijn de regels in Nederland versoepeld en mag weer getraind worden, maar is de afgelopen week een streep door de trainingen gegaan. Want vanwege corona zat een aantal Smitshoekers de voorbije week in quarantaine. Zo ook trainer Edwin de Koning, die woensdag positief testte.

Het werpt de vraag op of het wel zo verstandig was om, terwijl Nederland in lockdown zat, op trainingskamp te gaan in Spanje, daar waar amper regels gelden. De Koning, die zelf geen klachten had, heeft de hele week over die vraag nagedacht.

,,Maar als ik nu opnieuw die afweging moet maken, zouden wij gewoon op trainingskamp gaan. We hebben daar niets geks gedaan en continu afstand gehouden. Waar we het dan hebben opgelopen, weten we niet. Misschien in het vliegtuig.’’

Tien dagen op IC

Die theorie ligt voor de hand, gezien vrijwel de hele staf later positief bleek. ,,En we hebben bij elkaar gezeten in het vliegtuig.’’ Extra opvallend was dat de 80-jarige verzorger Ap Bol als enige niet positief testte. ,,We zijn elke avond uit eten geweest en hebben die man niet om zes uur in z’n bed gestopt, hoor. Gelukkig is hij niet ziek geworden. Mijn moeder heeft vorig jaar tien dagen met corona op de IC gelegen, dus ik weet maar al te goed wat het virus kan doen. Maar het geeft wel eens te meer aan: op deze variant van het virus is geen pijl te trekken.’’

