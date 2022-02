‘Hell of a job’ voor HSC’21, maar wel eindelijk weer competitie voetballen

De opluchting is te horen in de stem van HSC’21-trainer Daniël Nijhof. „Nagenoeg iedereen in de selectie is fit, we hebben in drie weken gedaan waar je normaal zes tot acht weken voor uittrekt in de voorbereiding”, vertelt de coach in aanloop naar de hervatting van de derde divisie in het zondagvoetbal. „Maar dat is nu eenmaal niet anders, iedereen heeft met deze situatie te maken. Het is hartstikke leuk dat we weer voor de competitie mogen spelen. Maar het wordt wel een hell of a job, met elke weekeinde een wedstrijd en 3 doordeweekse duels, waarvan ook nog 2 uit (naar Hercules in Utrecht en JOS in Amsterdam, red.).”