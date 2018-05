Hellendoorner na geschil weg bij WHC: 'We waren al akkoord'

RIJSSEN - Bij WHC dachten ze alles rond te hebben en ook Carlos Lopes Macedo ging uit van nog een jaar bij de Wezepse eersteklasser. Maar het liep anders. De geboren Braziliaan, woonachtig in Hellendoorn, speelt volgend seizoen niet bij WHC, maar in het shirt van Excelsior'31. „Achteraf gezien heb ik dingen niet slim aangepakt."

Alles leek in kannen en kruiken. De handtekeningen waren gezet en Carlos Lopes Macedo had toegezegd nog een jaar bij WHC te voetballen. Tot de situatie ineens een vreemde wending kreeg. Macedo zou volgens het bestuur van WHC 'niet graag genoeg bij WHC willen voetballen'. Het bestuur zag dit niet in alles terug en besloot in overleg met de speler het contract alsnog te verscheuren.

Onvoldoende motivatie

Niet veel later hing Excelsior'31 aan de lijn. „Met die club heb ik twee jaar geleden ook al contact gehad, maar toen koos ik voor WHC", vertelt Macedo. „Het kost me vrij veel tijd om drie keer per week van Hellendoorn naar Wezep te reizen. Ik kon mij niet meer optimaal inzetten voor WHC zoals de club dat graag zou zien. Wat er precies gebeurd is houd ik liever privé. Dat is iets tussen de club en mij."

Het verhaal gaat onder de foto verder.

Volledig scherm Carlos Lopes Macedo viert een doelpunt met het publiek in zijn tijd bij het Meppelse MSC. © Pedro Sluiter

Spijt heeft Macedo niet van de dingen die hij heeft gedaan, maar hij zou het de volgende keer wel anders aanpakken. „Ik had wel bepaalde dingen anders gedaan. Maar misschien had het ook zo moeten zijn. Zij vinden iets, ik vind iets. Misschien is het wel beter zo. Ik had me alleen een ander afscheid gewenst."

Kansen

Een verhaal heeft volgens de verdediger altijd twee kanten. Zin in gezeur heeft hij dan ook niet. Macedo ziet het vooral logistiek gezien als een flinke vooruitgang. „Het is fijn dat je dichtbij huis kan voetballen. Nu was het vaak snel eten en weer door naar de voetbal." Dat de kans bij Excelsior groter is dat hij op de bank terecht komt, houdt hem niet bezig. „Ik ga niet naar een club om op de bank te zitten. Mijn motivatie is om extra te gaan trainen zodat ik laat zien dat ik in de basis hoor te staan."

Mogelijk weerzien