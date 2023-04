Heracles naar vierde plek na winst op Blauwwitters

Vierde klasse F

BZSV Blauwwitters - Heracles 1-4 (1-1). Siccama 0-1, van der Heiden 1-1, van Berkum 1-2 en 1-3, Schuttenbeld 1-4.

De ploeg van trainer Martijn Wessels kwam al vrij vroeg op achterstand, nadat Bas Siccama namens de thuisploeg de keeper van Heracles omspeelde en afwerkte in het lege doel. De Almeloërs waren ongeduldig in hun spel en kwamen niet echt tot kansen. Toch was er vlak voor het rustsignaal de gelijkmaker door een intikker van Mart van der Heiden bij de tweede paal. Wessels gaf in de rust een donderspeech, die in de tweede helft al snel zijn vruchten wierp. De bezoekers kregen een strafschop, maar deze werd hoog overgeschoten door Luuk Schut. Uiteindelijk maakte Pascal van Berkum, die in de rust was ingevallen, het verschil. Na een uur spelen kopte hij raak uit een hoekschop. Tien minuten later omspeelde hij de uitgekomen keeper en tikte hij de 3-1 binnen. Het slotakkoord was voor Philip Schuttenbeld, die zichzelf vrijspeelde bij de tweede paal en wist te scoren: 4-1.