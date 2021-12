Hervatting amateurvoetbal op zijn vroegst eind januari

„Met de verlenging van de huidige maatregelen is nu al wel duidelijk dat in de speelweekenden van 15 en 16 januari en 22 en 23 januari in de categorie A niet zal worden gespeeld”, laat de KNVB weten. „Op zijn vroegst zal het weekend van 29 en 30 januari als inhaal speelweekend worden gebruikt voor de wedstrijden die vóór 29 november gespeeld hadden moeten worden maar zijn afgelast. Met uitzondering van tweede divisie, derde divisie en hoofdklasse.”

Uitspelen competities het doel

De afgelopen tijd werden er veel wedstrijden in het amateurvoetbal afgelast waardoor clubs in 2022 nog vol aan de bak moeten om de competitie uit te kunnen spelen. Iets wat de afgelopen twee seizoenen niet lukte. De KNVB hoopt dat weer een voortijdig einde van de competitie kan worden voorkomen. „De prioriteit ligt bij het uitspelen van de competities, eventueel met een aangepaste opzet van de nacompetitie. Vanwege de inmiddels opgelopen achterstanden, zal de speeldagenkalender aangepast moeten worden. Alle scenario’s worden hiervoor de komende weken uitgewerkt. Het meest gunstige scenario is dat er na 14 januari versoepelingen komen en deze competities in het weekend van 5 en 6 februari weer kunnen worden hervat.”