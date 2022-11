HéScheids: Bergkampiaanse aanname bij De Tubanters & PH viert weer feest

HSC’21 wil zelf opgeleide spelers binnen­boord houden

GOOR - Voetballers met ambitie die bij HSC’21 liever niet op zondag spelen, mogen niet meer buiten de boot vallen. Daarvoor is in Haaksbergen een prestatie-elftal op de zaterdag in het leven geroepen. Het team debuteert dit jar in de vierde klasse en speelde zaterdag met 1-1 gelijk bij GFC.

17 oktober