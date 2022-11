HéScheids: bijna wereldgoal van FC Suryoye & tiki-taka bij RKZVC

Vertrek naar Porto voor Europese wedstrijd is kers op de taart voor Apollo 8

BORNE - Het is een zeer drukke wedstrijdweek voor de volleybalsters van Apollo 8, maar je hoort teamcaptain Carlijn Koebrugge allerminst klagen. Zaterdag volgt het tweede duel in een paar dagen tijd, waarna de volgende ochtend heel vroeg de vliegreis naar Portugal staat gepland voor de Europese wedstrijd in Porto.

17 november