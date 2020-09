HéScheids: Bijzondere ‘aanwinst’ voor De Lutte, megamisser van speler Juliana’32

Marc Meier stopt vlak voor het begin van zijn dertiende seizoen in de hoofdmacht van DOS’37

17 augustus VRIEZENVEEN - Marc Meier maakte twaalf seizoenen lang onafgebroken deel uit van het eerste elftal van DOS’37. Nu, vlak voor het begin van zijn dertiende seizoen in de hoofdmacht, heeft Meier besloten te stoppen met voetballen. Dat was geen makkelijke beslissing. Meier kampte met langdurige blessures en na de zoveelste tegenslag tijdens een comeback, na weken van individuele hersteltraining en vele duurlopen, is de lol er inmiddels wel af.