HéScheids: De mooiste sfeeracties uit het amateurvoetbal

VIDEO #HéScheids: De lompste overtredin­gen uit het Twentse amateur­voet­bal

2 november ENSCHEDE - Het is stil op de velden in Twente en de Achterhoek. Corona heeft het amateurvoetbal stopgezet. Om de amateurvoetballiefhebbers toch wat te bieden in deze tijd heeft Tubantia de lompste overtredingen uit de rubriek #HéScheids op een rijtje gezet.