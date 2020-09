HéScheids: Even geen anderhalve meter in Zieuwent, harde tackle bij FC Winterswijk

Klassie­kers in de kelder: deze wedstrij­den mag u niet missen

17 september TVC’28 - Stevo, SVVN - DES, De Esch - Quick’20: zomaar wat prachtige derby’s die dit seizoen op het programma staan in het amateurvoetbal. Maar ja, vanwege de beperkte capaciteit is het lastig om ‘zomaar’ een derby te bezoeken. Op het laagste niveau is het meestal rustig langs de kant. Een aantal klassiekers uit de kelder.