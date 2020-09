HéScheids: Gouden invalbeurt bij Achilles Enschede, keeper Barbaros grijpt prooi als roofdier

Excelsior’31 trainer Wouda geniet van debuut: ‘Ik kijk ernaar uit om op eigen benen te staan’

7 september RIJSSEN - Jurjan Wouda is tevreden na zijn debuut bij Excelsior’31. In zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer werd er nipt een punt binnengehaald (1-1). Volgens de oud-doelman heeft Excelsior alles in huis om er een mooi seizoen van te maken.