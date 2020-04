HéScheids: Hét moment uit tweede seizoenshelft is ‘Reesink van Neede beslist derby met knappe goal’

De balt rolt niet meer, maar er is nog wel werk aan de winkel voor HSC’21

12:34 HAAKSBERGEN - Excelsior’31 en HSC’21 blijven komend seizoen de hoogst spelende amateurclubs in de regio. Nu het seizoen (voortijdig) ten einde is, blikken we terug met beide derdedivisionisten. Vandaag HSC’21-trainer Daniël Nijhof.