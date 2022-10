HéScheids: hilariteit om gemiste penalty Quick’20 & knap doelpunt promovendus ATC’65

Het zijn bijzondere tijden voor Vasse en Fleringen: ‘Wie dat jaren geleden had gezegd, was waarschijn­lijk voor gek verklaard’

Een wedstrijd tussen Vasse en Fleringen in de derde klasse. „Wie dat jaren geleden had gezegd, was waarschijnlijk voor gek verklaard”, zei Vasse-trainer Nico Eshuis zondag voorafgaand aan de derby. Toch was het echt zo. Vasse won in eigen huis met 2-1.

10:04