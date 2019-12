Hessel (19) is na 2 jaar blessureleed weer helemaal terug bij Quick'20

N a twee jaar blessureleed staat Hessel Oude Hengel eindelijk weer elke week op het voetbalveld. De 19-jarige middenvelder van Quick'20 speelt in de zaterdagploeg. Hij had ook voor de zondagselectie kunnen kiezen, maar gaf de voorkeur aan het eerste zaterdagelftal. ,,Het is voor mij belangrijk dat ik veel speelminuten maak. Die kans is bij Quick'20 op zaterdag groter dan op zondag. Tot nu toe gaat het goed. Ik ben basisspeler en heb geen last van mijn lies meer", zegt de uit Ootmarsum afkomstige voetballer.