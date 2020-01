Het aftellen begint nu al voor Quick’20: ‘Laten zien dat we in hoofdklasse thuis horen’

Quick'20-aanvoerder Luc Stolker (29) stapt komende zondag opgeladen en vol frisse moed de bus in voor het uitduel bij SDO in Bussum. De winterstop zit er op, Quick'20 is volgens de captain 'klaar om te knallen'. Ondanks dat het niet meer uitmaakt op welke plek de club eindigt. "Als sporter wil je elke wedstrijd winnen, ook nu bekend is dat we na dit seizoen stoppen op zondag. Ik stap niet voor niets die bus in", zegt Stolker. "We wisten al dat het op termijn ging gebeuren, dat het na dit seizoen al zo ver is, kwam wel een beetje als een verrassing."