Het andere uiterste voor DETO Twenterand

DETO speelde drie jaar op rij nacompetitie en was vaak als één van de laatste teams in de regio klaar. Dit seizoen is het andere uiterste. „Je moet ergens naartoe kunnen werken, dat doel ontbreekt nu omdat het seizoen al een tijdje voorbij is en de nieuwe competitie nog ver weg”, vertelt In ’t Hof.

De coach werd afgelopen seizoen al snel aangesteld als opvolger van de vertrokken Otto Krabbe en zal ook in 2020/2021 aan het roer staan in Vriezenveen. Hij is nog in overleg met de spelers en de club over een goed moment om weer te beginnen. „Stel: je zou toch komende week gaan trainen. Hoe doe je dat dan? Met de oude groep of de nieuwe? Het heeft ook een financiële kant. Jongens die al wat moesten inleveren, zou je dan min of meer verplichten toch nog te komen trainen. Nee, dat doen we niet. Wel zullen we zeker nog bij elkaar komen om het seizoen af te sluiten en afscheid te nemen van spelers die vertrekken.”