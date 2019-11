Het balletje valt tot nu toe vaak net verkeerd voor Sportlust Vroomshoop

Het wil deze jaargang nog niet zo vlotten bij Sportlust Vroomshoop. Na de vijfde plek in de vierde klasse vallen de resultaten tot dusverre tegen. Sportlust staat met zeven punten op de voorlaatste plaats. "Hoe dat komt? Daar heb ik over nagedacht", zegt Dinand Hankamp. "Maar als je kijkt naar onze resultaten, zie je dat er geen grote uitslagen bij zitten. We spelen veel gelijk of verliezen nipt. Alleen tegen La Première hadden we een offday."