Het begon te kriebelen bij trainer Paul Krabbe

Een interview na afloop, van Paul Krabbe hoeft het allemaal niet zo nodig. "Neem mijn keeper maar (Felix van Berkel, red.), die heeft er nog geen één doorgelaten dit seizoen. Ik hoef niet met de kop in de wind." Krabbe is even later toch bereid zijn verhaal te doen. De stemming onder zijn spelers is opperbest na het met 4-0 gewonnen duel bij Vogido. Drie gespeeld, negen punten en nul tegengoals. Ook bij Krabbe breekt de glimlach langzaam door.