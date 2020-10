Het contrast met vorig jaar is groot bij RCS Rossum

Duel tussen Hardenber­g'85 en Klooster­haar op laatste moment afgelast wegens coronage­val

26 september KLOOSTERHAAR - De amateurwedstrijd in de derde klasse D tussen Hardenberg'85 en Kloosterhaar is een paar uur voor aanvang geschrapt. Reden is een coronageval in de spelersgroep van Kloosterhaar. De speler in kwestie kreeg zaterdagochtend bericht van een positieve test.