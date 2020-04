Het einde van een tijdperk voor Quick’20: alle ballen op zaterdag

Quick’20-voorzitter Gerard Heskamp is eigenlijk niet zo van het terugblikken. „Wat geweest is, is geweest. We willen met Quick’20 zo snel mogelijk omhoog in het zaterdagvoetbal, daar richten we ons op. Maar eigenlijk kijk ik dan al te ver vooruit. Corona moet zo snel mogelijk verdwijnen zodat we weer kunnen voetballen en op het veld kunnen strijden.”