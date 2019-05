Het einde van ‘tijdperk Imming’ bij UD Weerselo

Het debuut

"In 2005. Ik kwam over uit de jeugd en had eigenlijk meteen een basisplek in het eerste", blikt Hans Imming terug. "In mijn eerste jaar maakte ik meteen vijftien goals, niet slecht. De jongens nu moeten er om lachen, maar in die tijd was ik echt heel snel. We degradeerden dat seizoen helaas wel uit de derde klasse."