Het gaat nu een beetje stroever bij RSC

Noël Spijker wil bij RSC ‘wat leuks neerzetten’, zoals hij dat zelf omschrijft. De oefenmeester is in Rossum Hans Bossink opgevolgd. In de eerste seizoenshelft draaide RSC prima mee in de vierde klasse A. Maar gistermiddag was er weinig leuks aan op het sportpark in Rossum. RSC speelde met 2-2 gelijk tegen Sportlust Vroomshoop, maar groots was de vertoning allerminst. Het spel was bij vlagen slordig. Beide teams grossierden in foute passes. Illustratief voor de wedstrijd was dat twee doelpunten door knullige fouten ontstonden. Bij de 1-1 schoof RSC-verdediger Patrick Leferink de bal in de voeten van Dinand Hankamp. Hij profiteerde dankbaar. De gelijkmaker in de tweede helft van RSC kwam tot stand door weifelend optreden van doelman Frank Dubbink. Sil van Benthem kopte de bal vervolgens tegen de touwen: 2-2.