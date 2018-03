Het is nu of nooit voor de voetballers van Den Ham

Sten Middelkamp verruilt Luctor voor DOS'37

22 maart VRIEZENVEEN - DOS'37 heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Sten Middelkamp. De middenvelder komt over van Luctor et Emergo en bewandelt dezelfde weg als trainer Kenan Durmuşoğlu, die komend seizoen aan het roer staat in Vriezenveen.