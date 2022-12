Het kleine broertje De Tukkers wordt volwassen en dat merkt grote broer Stevo aan den lijve

Woesthuis wanhoopt niet bij Enter Vooruit: ‘Dat balletje moet een keer goed gaan vallen’

ENTER - Met de winterstop in aantocht staat Enter Vooruit op de twaalfde en voorlaatste plaats in 2J. Trainer Niek Woesthuis gelooft in de ommekeer, maar weet ook dat er weinig tijd is.

2 december