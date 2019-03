Het noodlot slaat opnieuw toe voor Losserse voetballer Lex Zwijnenberg

Lex Zwijnenberg is pas 19 jaar, maar moet nu al vrezen voor het einde van zijn voetballoopbaan. De aanvaller van Losser viel zondag tegen DSVD uit met een zware blessure. Opnieuw kreeg zijn linkerknie een flinke optater. Zwijnenberg raakte ruim een jaar geleden ook al zwaar geblesseerd aan dezelfde knie. De voetballer uit Losser maakte pas enkele maanden geleden zijn rentree. De vraag is nu of er überhaupt een tweede terugkeer zal volgen. Het ernstigste scenario is dat de medisch specialist Zwijnenberg adviseert nooit meer te gaan voetballen. Maar zover is het nog niet. "Volgende week krijg ik te horen wat er precies aan de hand is. Dan moet ik weer naar het ziekenhuis. Er zijn foto's en een MRI-scan gemaakt", zegt de zoon van voormalig FC Twente-speler Clemens Zwijnenberg.