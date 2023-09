Het verschil blijkt groot bij de eerste derby Quick’20 - Excelsior’31: ‘De jochies tegen de kerels’

Uitslagen en speelsche­ma districts­be­ker amateur­voet­bal (zondag­teams)

In aanloop naar de competitiestart (eind september) spelen clubs eerst nog wedstrijden in de districtsbeker. Hoe verliepen de wedstrijden en hoe ziet het speelschema er voor de groepen vanaf de derde klasse in het zondagvoetbal uit?