Het zijn roerige tijden voor De Esch

Kris Kempers stond twee jaar aan het roer in Oldenzaal. Vorig seizoen handhaafde hij zich nog rechtstreeks met De Esch. De trainer stond zaterdag al niet meer voor de groep in het duel tegen Den Ham, dat nog wel met 1-0 gewonnen werd door een goal in de slotfase. De Esch was toen echter al veroordeeld tot de nacompetitie. “Ik had het seizoen graag afgemaakt”, vertelt Kempers. “Maar ik snap het vanuit de club wel dat ze deze keuze hebben gemaakt. Het is niet anders.”



De Esch-voorzitter Tom Platvoet over het vertrek van Kempers: “Wij kregen van Kris bericht dat hij in verband met zijn werkzaamheden voor de Prestige Football Academy de groep niet kon leiden in de nacompetitie. Daarom hebben we besloten de samenwerking per direct te beëindigen.” Kempers zelf zegt dat hij ‘één wedstrijd niet aanwezig zou kunnen zijn’. “Voor de rest had ik alles kunnen blijven doen.”