Het zijn spannende tijden voor Den Ham

DEN HAM - Speelt Den Ham komend seizoen in de eerste of in de tweede klasse? Het antwoord op die vraag komt binnenkort en kan gevolgen hebben bij de zoektocht naar een nieuwe coach voor de voetbalclub.

Den Ham verlengde in november het contract met de hoofdcoach Jurgen Kok, maar afgelopen week werd bekend dat hij toch na dit seizoen vertrekt. Kok kan het trainen van de tweedeklasser niet langer combineren met zijn zakelijke werkzaamheden. "We wisten dat die kans aanwezig was, bij het verlengen is het ook keurig besproken. We hadden alleen niet verwacht dat het zo snel al zou gebeuren", aldus voorzitter Dennis Bosch van Den Ham.

Aanmeldingen

Terwijl (nagenoeg) alle clubs al lang en breed een trainer hebben voor komend seizoen moet Den Ham dus toch nog op zoek. "We hebben al wel een aantal aanmeldingen, er is zeker keuze. Maar geïnteresseerden kunnen zich nog melden", reageert Bosch. "Natuurlijk willen we snel een nieuwe trainer aanstellen, maar toch zal het even duren. We doorlopen eerst alle procedures om van de kandidaten een goed beeld te krijgen. Dat kost tijd."

Diploma

Ook niet onbelangrijk daarbij is het niveau waarop Den Ham na de zomer speelt. Voor de huidige tweede klasse kan een trainer met het diploma oefenmeester 2 worden aangesteld, vanaf de eerste klasse moet een coach beschikken over oefenmeester 1. "Een extra criterium waar we in onze zoektocht vooralsnog wel rekening mee moeten houden", zegt Bosch.

Spannende tijden

Den Ham zit nog in de nacompetitie voor promotie. Zaterdag wacht de derby bij Vroomshoopse Boys (14.30 uur), bij winst nog een finaleronde op 16 juni uit tegen Go Ahead Kampen of Veensche Boys. Zowel op als naast het veld zijn het spannende tijden. "Normaal gesproken hoef je in juni niet meer op zoek naar een coach, maar dat moeten we accepteren", reageert Bosch, die louter lovende woorden heeft voor Kok. "Zonde dat hij vertrekt, hij heeft het fantastisch gedaan. Er was wel een mogelijkheid om te blijven, maar dan zou hij komend seizoen regelmatig een aantal weken weg zijn. Dan is het, hoe jammer ook, beter om uit elkaar te gaan."

Affiche

Het aangekondigde vertrek van Kok bleek in de eerste ronde van de nacompetitie allesbehalve een blokkade. Den Ham liet weinig heel van AVW: 4-0. "Iedereen gaf vol gas", aldus Bosch. "Hopelijk kunnen we zaterdag weer zo'n pot spelen. Vroomshoopse Boys - Den Ham is een prachtig affiche."

Zwaar seizoen