Het zondagvoetbal is bij lange na niet dood in Twente: ‘Soms vechten om een stoel in de kantine’

In de voorbije zomers maakten niet alleen steeds meer clubs de ommezwaai naar zaterdag; ook steeds grotere verenigingen kozen er voor om de zondag vaarwel te zeggen. In ieder geval als het gaat om prestatievoetbal. PH was er al vroeg bij. Daarna volgden clubs als GFC, De Zweef, Juventa’12 en ook Quick’20, een grote naam in het Twentse zondagvoetbal. Veel andere clubs, vooral die in de steden, kozen al voor de middenweg door zowel een eerste op zaterdag als op zondag te hebben, maar dat lijkt vooral werkbaar voor de korte termijn.